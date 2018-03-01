Салах хочет остаться в "Ливерпуле", несмотря на интерес "Реала"

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Салах хочет остаться в "Ливерпуле", несмотря на интерес "Реала"

Египетский вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах отказался от перехода в мадридский "Реал", сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, футболисту нравится работать с главным тренером мерсисайдцев Юргеном Клоппом и он хочет остаться в команде.

В этом сезоне 25-летний Салах провел 37 матчей за "Ливерпуль" и забил 31 гол.

Не пропустите: "Реал" заинтересован в подписании ключевого хавбека "Ливерпуля". | http://soccernews.ru

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