Салах хочет перейти в "Реал"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что хотел бы попробовать свои силы в мадридском "Реале".

По информации журналиста Экрема Конура, об этом звёздный египтянин рассказал в ходе общения со своими друзьями.

Однако королевский клуб - не единственный вариант продолжения карьеры для 28-летнего футболиста. Также он может оказаться в ПСЖ или "Манчестер Сити".

Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, сыграл 173 матча, забил 110 голов и сделал 45 ассистов. Его рыночная стоимость - 120 миллионов евро.

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