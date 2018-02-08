Салах: "Хочу обогнать Кейна в бомбардирской гонке"



Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах надеется стать лучшим бомбардиром Премьер-лиги в этом сезоне.

"Сейчас я переживаю лучший этап в моей карьере. Я всегда забивал голы, за кого бы ни играл. Сейчас мне удается делать это чаще, но меня это не удивляет. Я хочу, чтобы мы заняли высокую позицию в Премьер-лиге и выйти со сборной Египта в плей-офф Чемпионата Мира-2018. Таковы мои цели на данный момент.

Также хочу обогнать Кейна в бомбардирской гонке. Но он играет на позиции "девятки", поэтому у него больше шансов забить гол, чем у меня. Посмотрим, что произойдет в конце сезона", - приводит слова Салаха Marca.

После 26 туров Салах занимает второе место в бомбардирской гонке с 21 мячами. Впрочем лидирующий Кейн опережает его всего на один гол.

Не пропустите: Салах объяснил свой провал в "Челси". | http://soccernews.ru