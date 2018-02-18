Салах: "Хочу забить еще больше"

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Салах: "Хочу забить еще больше"

Хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах доволен своими выступлениями за мерсисайдский клуб.

"Забить 30 голов за "Ливерпуль" в первом же сезоне - отличное чувство, но я не хочу останавливаться на достигнутом. Хочу забить еще больше. Хорошо чувствую себя здесь. Уверен, у "Ливерпуля" еще все впереди" - приводит слова Салаха официальный сайт клуба.

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