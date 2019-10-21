Салах и Азар - в шестой пятерке претендентов на "Золотой мяч"

Стала известна шестая пятерка претендентов на "Золотой мяч" - награду, которая вручается лучшему футболисту мира по итогам года.

Список 6-й пятерки выглядит следующим образом: Мохамед Салах ("Ливерпуль", Египет), Эден Азар ("Челси"/"Реал", Египет), Маркиньос (ПСЖ, Бразилия), Жоау Фелиш ("Бенфика"/"Атлетико", Португалия), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити", Англия).

Обладатель "Золотого мяча" станет известен 2 декабря на торжественной церемонии в Париже.

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