Салах и Мане помогли "Ливерпулю" разгромить "Хаддерсфилд"

"Ливерпуль" переиграл "Хаддерсфилд" (5:0) в матче 36-го тура АПЛ.

В составе хозяев голами отличились по дублю в свой актив записали нападающие Мохамед Салах и Садио Мане, оформившие дубли, а также полузащитник Наби Кейта, забивший на 15 секунде матча.

"Ливерпуль" – "Хаддерсфилд" – 5:0 (3:0)

Голы: Кейта, 1 - 1:0, Мане, 23 - 2:0, Салах, 45+1 - 3:0, Мане, 66 - 4:0, Салах, 83 - 5:0.

"Ливерпуль": Алиссон, Ловрен, ван Дейк, Робертсон, Александр-Арнолд (Гомес, 88), Вайналдум (Окслейд-Чемберлен, 73), Хендерсон, Кейта, Старридж (Шачири, 73), Салах, Мане.

"Хаддерсфилд": Лессль, Конголо, Дурм, Шиндлер, Горенц-Станкович (А.Притчард, 81), Смит, Хогг, Бакуна, Мунье (Леве, 65), Грант, Мбенза (Качунга, 87).

"Ливерпуль" поднялся на первое место с 91 очком. "Хаддерсфилд" с 14 баллами располагается на последней позиции.

Не пропустите: Наби Кейта стал автором самого быстрого гола "Ливерпуля" в АПЛ| http://soccernews.ru