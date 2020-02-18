Салах и Мората - в старте на матч "Атлетико" - "Ливерпуль"
Тренерские штабы "Атлетико" и "Ливерпуля" огласили стартовые составы на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов.
Встреча пройдет сегодня, 18 февраля, в Мадриде на стадионе "Ванда Метраполитано". Начало - в 23:00 (мск).
"Атлетико": Облак, Врсалько, Савич, Фелипе, Лоди, Лемар, Коке, Томас, Сауль, Корреа, Мората.
"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Мане, Фирмино.
Ответная игра состоится 11 марта в Ливерпуле.
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