Салах и Трезеге вывели Египет в полуфинал Кубка Африки

Теги египетмарокко

Салах и Трезеге вывели Египет в полуфинал Кубка Африки

Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Египта обыграла команду Марокко со счетом 2:1 и завоевала путевку в полуфинал.

Победу египтянам принесли голы Мохамеда Салаха и Трезеге. В составе марокканцев отличился Софьян Буфаль.

Египет – Марокко - 2:1 (0:1)
Голы: Буфаль, 6 (с пенальти) - 0:1, Салах, 53 - 1:1, Трезеге, 100 - 2:1

Египет: Абу-Габаль (Собхи, 96), Хегази (Трезеге, 46), Абдельмонем, Эль-Фоту, Ашраф (Эль-Дин, 90), Эль-Ненни, Эль-Сулайя, Камаль, Салах, Мохамед (Собхи, 111), Мармуш (Зизо, 80).

Марокко: Буну, Хакими, Саисс, Агерд, Мазина, Буфаль (Раими, 66), Амрабат, Амалла (Луза, 86), Баркок (Абухляль, 104), Мунир (Тиссаудали, 110), Эн-Несири (Ммаэ, 86).

Не пропустите: Стали известны трансферные планы "Реала". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Полиция Манчестера арестовала Гринвуда

Полиция Манчестера арестовала Гринвуда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Египет Египет 3 9
2 Уганда Уганда 3 4
3 Демократическая Республика Конго Демократическая Республика Конго 3 3
4 Зимбабве Зимбабве 3 1
Группа B М О
1 Мадагаскар Мадагаскар 3 7
2 Нигерия Нигерия 3 6
3 Гвинея Гвинея 3 4
4 Бурунди Бурунди 3 0
Группа C М О
1 Алжир Алжир 3 9
2 Сенегал Сенегал 3 6
3 Кения Кения 3 3
4 Танзания Танзания 3 0
Группа D М О
1 Марокко Марокко 3 9
2 Кот-д’Ивуар Кот-д’Ивуар 3 6
3 Южно-Африканская Республика Южно-Африканская Республика 3 3
4 Намибия Намибия 3 0
Группа E М О
1 Мали Мали 3 7
2 Тунис Тунис 3 3
3 Ангола Ангола 3 2
4 Мавритания Мавритания 3 2
Группа F М О
1 Гана Гана 3 5
2 Камерун Камерун 3 5
3 Бенин Бенин 3 3
4 Гвинея-Бисау Гвинея-Бисау 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов