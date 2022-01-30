Салах и Трезеге вывели Египет в полуфинал Кубка Африки
Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен
В матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Египта обыграла команду Марокко со счетом 2:1 и завоевала путевку в полуфинал.
Победу египтянам принесли голы Мохамеда Салаха и Трезеге. В составе марокканцев отличился Софьян Буфаль.
Египет – Марокко - 2:1 (0:1)
Голы: Буфаль, 6 (с пенальти) - 0:1, Салах, 53 - 1:1, Трезеге, 100 - 2:1
Египет: Абу-Габаль (Собхи, 96), Хегази (Трезеге, 46), Абдельмонем, Эль-Фоту, Ашраф (Эль-Дин, 90), Эль-Ненни, Эль-Сулайя, Камаль, Салах, Мохамед (Собхи, 111), Мармуш (Зизо, 80).
Марокко: Буну, Хакими, Саисс, Агерд, Мазина, Буфаль (Раими, 66), Амрабат, Амалла (Луза, 86), Баркок (Абухляль, 104), Мунир (Тиссаудали, 110), Эн-Несири (Ммаэ, 86).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1