Салах и Трезеге вывели Египет в полуфинал Кубка Африки

Фото: инстаграм Кубка Африки/Автор неизвестен

В матче 1/4 финала Кубка африканских наций сборная Египта обыграла команду Марокко со счетом 2:1 и завоевала путевку в полуфинал.

Победу египтянам принесли голы Мохамеда Салаха и Трезеге. В составе марокканцев отличился Софьян Буфаль.

Египет – Марокко - 2:1 (0:1)

Голы: Буфаль, 6 (с пенальти) - 0:1, Салах, 53 - 1:1, Трезеге, 100 - 2:1

Египет: Абу-Габаль (Собхи, 96), Хегази (Трезеге, 46), Абдельмонем, Эль-Фоту, Ашраф (Эль-Дин, 90), Эль-Ненни, Эль-Сулайя, Камаль, Салах, Мохамед (Собхи, 111), Мармуш (Зизо, 80).

Марокко: Буну, Хакими, Саисс, Агерд, Мазина, Буфаль (Раими, 66), Амрабат, Амалла (Луза, 86), Баркок (Абухляль, 104), Мунир (Тиссаудали, 110), Эн-Несири (Ммаэ, 86).

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