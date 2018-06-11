Салах: "Испытываю гордость, когда меня сравнивают с Роналду и Месси"

Теги мохамед салахкриштиану роналдулионель месси

Салах: "Испытываю гордость, когда меня сравнивают с Роналду и Месси"Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах высказался о своем сравнении с лучшими футболистами современности - Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

"Месси и Роналду? Когда мое имя ставится вровень с такими игроками, я чувствую гордость. Они сияли долгое время, проведя замечательную карьеру. Я следую своим путем. Посмотрим, каким он будет", - цитирует 25-летнего египтянина Get Football News France.

Напомним, Салах назвал своих кумиров в футболе. | soccernews.ru

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