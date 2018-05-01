Салах избежал дисквалификации

Теги мохамед салахливерпуль

Салах избежал дисквалификации

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах избежал дисквалификации за удар в лицо защитника "Сток Сити" Бруно Мартинса Инди.

Как сообщает Sky Sports, футбольная ассоциация Англии решила не наказывать 25-летнего египтянина. Таким образом, лидер "красных" сможет принять участие в оставшихся матчах АПЛ с "Челси" и "Брайтоном".

В этом сезоне Салах сыграл за "Ливерпуль" 48 матчей, забил 43 гола и сделал 15 результативных передач.

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