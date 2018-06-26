Салах извинился перед болельщиками сборной Египта

Нападающий сборной Египта Мохамед Салах извинился перед болельщиками за неудачное выступление команды на Чемпионате Мира-2018.

Напомним, что сборная Египта проиграла все три матча на турнире.

"Хотели бы извиниться перед всеми египтянами, которые приехали поддержать нас. Знаю, что им сейчас тяжело. Просто хочу сказать, что мы выши на ЧМ впервые за 28 ет. У некоторых игроков нет достаточного опыта. Мы вернемся в 2022 году", - отметил он.

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