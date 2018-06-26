Салах извинился перед болельщиками сборной Египта
Нападающий сборной Египта Мохамед Салах извинился перед болельщиками за неудачное выступление команды на Чемпионате Мира-2018.
Напомним, что сборная Египта проиграла все три матча на турнире.
"Хотели бы извиниться перед всеми египтянами, которые приехали поддержать нас. Знаю, что им сейчас тяжело. Просто хочу сказать, что мы выши на ЧМ впервые за 28 ет. У некоторых игроков нет достаточного опыта. Мы вернемся в 2022 году", - отметил он.
Читайте: Дневник Чемпионата Мира. День двенадцатый: конец российской сказке, фэйлы Роналду и Салаха, царский отскок Испании и первые пары плей-офф | soccernews.ru
опрос
главное
-
Финальная битва "росомах": Швеция сразится с Мексикой за место в плей-офф
-
Финальный рывок на пути к плей-офф. Сборная Швейцарии встретится с Коста-Рикой
-
Дневник чемпионата мира. День тринадцатый: спасение Аргентины, историческая победа Перу, первые нули на мундиале
-
Без права на ошибку: Сербия и Бразилия разыграют путевку в плей-офф
-
Главные новости дня: 26 июня
Лента новостей
-
Уткин оценил шансы сборной России на победу над Испанией
-
"Реал" готов включить в сделку по Милинковичу-Савичу своего хавбека
-
Меркадо: "Нет никого, кто так хотел выиграть, как Аргентина"
-
ПСЖ нацелился на ведущего защитника "Ювентуса"
-
Кака: "Слишком рано сравнивать Неймара с Пеле"
-
Чемпион мира 1990-го года Анреас Бреме оценил выступление сборной России на домашнем ЧМ
-
Меса: "У нас есть потенциал, но на этом мундиале все равны"
-
"Манчестер Юнайтед" заинтересовался ключевым игроком "Милана"
-
Магнуссон: "Горжусь выступлением Исландии на ЧМ-2018"
-
Дост уладил детали перехода в "Фенербахче"
-
Кобелев: "В игре с Испанией нам будет очень нужен Смолов"
-
Оби Микел: "Был как никогда близок к тому, чтобы обыграть Месси"
-
Агент Роналду не исключил уход португальца из "Реала"
-
Лопетеги запросил у Переса трансфер топового защитника
-
"Реал" заинтересовался еще одним игроком сборной Колумбии
-
"Милан" нацелился на Бензема
-
Самедов: "Понимаем, в какой футбол играет Испания"
-
Форвард "Барселоны" может продолжить карьеру во Франции
-
"Наполи" готовит предложение по защитнику "Челси"
-
1
"Арсенал" готов предложить Васкесу оклад в три раза выше его зарплаты в "Реале"
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Уругвай
|3
|9
|2
|Россия
|3
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|3
|4
|Египет
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Испания
|3
|5
|2
|Португалия
|3
|5
|3
|Иран
|3
|4
|4
|Марокко
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Дания
|3
|5
|3
|Перу
|3
|3
|4
|Австралия
|3
|1
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|9
|2
|Аргентина
|3
|4
|3
|Нигерия
|3
|3
|4
|Исландия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|2
|4
|2
|Швейцария
|2
|4
|3
|Сербия
|2
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Мексика
|2
|6
|2
|Германия
|2
|3
|3
|Швеция
|2
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Англия
|2
|6
|2
|Бельгия
|2
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|4
|Панама
|2
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Япония
|2
|4
|2
|Сенегал
|2
|4
|3
|Колумбия
|2
|3
|4
|Польша
|2
|0