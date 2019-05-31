Салах: "Кейн был лучшим бомбардиром в АПЛ, пока не пришёл я"
Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах в эфире телеканала BT Sport пошутил на тему сражения за звание лучшего бомбардира Англии между ним и игроком "Тоттенхэма" Харри Кейном.
"Гарри - отличный игрок. Он был лучшим в своей команде и Англии в целом, пока не появился я", - сказал Салах.
Напомним, Харри Кейн был лучшим бомбардиром АПЛ в сезонах-2015/16 и 2016/2017.
Салах был лучшим в этом и прошлом сезоне.
Завтра, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют "Ливерпуль" Салаха и "Тоттенхэм" с Кейном.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16