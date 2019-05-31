Салах: "Кейн был лучшим бомбардиром в АПЛ, пока не пришёл я"

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах в эфире телеканала BT Sport пошутил на тему сражения за звание лучшего бомбардира Англии между ним и игроком "Тоттенхэма" Харри Кейном.



"Гарри - отличный игрок. Он был лучшим в своей команде и Англии в целом, пока не появился я", - сказал Салах.



Напомним, Харри Кейн был лучшим бомбардиром АПЛ в сезонах-2015/16 и 2016/2017.

Салах был лучшим в этом и прошлом сезоне.

Завтра, 1 июня, состоится финал Лиги чемпионов, в котором сыграют "Ливерпуль" Салаха и "Тоттенхэм" с Кейном.

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