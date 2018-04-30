Салах конфликтует с Египетской футбольной ассоциацией

Лидер атак сборной Египта Мохамед Салах серьезно конфликтует с федерацией футбола своей страны, информирует Marca.

По сведениям издания, причиной разногласий между 25-летним игроком и Египетской футбольной ассоциацией стало использование изображения нападающего на самолете его национальной команды. Футболист "Ливерпуля", учитывая свой контракт с "Vodafone", обратился в федерацию футбола с требованием убрать его фото. Однако до сих пор его желание не было выполнено.

Напомним, тульский "Арсенал" предложил Салаху оценить гол Берхамова. | soccernews.ru