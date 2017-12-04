Салах летом может сменить клуб

Теги ливерпульмохамед салах

Салах летом может сменить клуб

Хавбек "Ливерпуля" Мохамед Салах летом может сменить клуб.

Как сообщают английские СМИ, убедительная игра 25-летнего египтянина привлекла к себе внимание европейских грандов.

В текущем сезоне Салах провел 22 игры, отметился 17 голами и 5 ассистами.

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комментарии
Джонни

Хм.... А он сейчас не в гранде играет?????????????

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