Салах лидирует среди всех игроков топ-5 европейских лиг по числу матчей с забитыми голами

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах поразил ворота "Ньюкасла" в матче 29-го тура АПЛ.

Как сообщает Opta, 25-летний египтянин лидирует среди всех игроков топ-5 европейских лиг по количеству игр с забитыми голами.

В активе Салаха 26 результативных матчей в этом сезоне. Его ближайшими преследователями по этому показателю являются форвард ПСЖ Эдинсон Кавани (24) и нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (23).

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