Салах - лучший футболист АПЛ в феврале

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Салах - лучший футболист АПЛ в феврале

Хавбека "Ливерпуля" Мохамеда Салаха признали лучшим футболистом АПЛ по итогам февраля.

В голосовании также участвовали Роберто Фирмино, Эден Азар, Крис Смоллинг, Джек Батлэнд и Паскаль Гросс.

Отметим, что в феврале 25-летний египтянин забил четыре гола в трех поединках.

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Не... Лучший - Де Хеа.

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