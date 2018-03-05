Салах - лучший футболист АПЛ в феврале

Хавбека "Ливерпуля" Мохамеда Салаха признали лучшим футболистом АПЛ по итогам февраля.

В голосовании также участвовали Роберто Фирмино, Эден Азар, Крис Смоллинг, Джек Батлэнд и Паскаль Гросс.

Отметим, что в феврале 25-летний египтянин забил четыре гола в трех поединках.

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