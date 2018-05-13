Салах - лучший футболист АПЛ в сезоне

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах стал обладателем очередной награды.

25-летний египтянин был признан лучшим футболистом АПЛ в сезоне.

В этом сезоне Салах провел в АПЛ 35 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 10 ассистов.

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