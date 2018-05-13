Салах - лучший футболист АПЛ в сезоне

Теги ливерпульмохамед салах

Салах - лучший футболист АПЛ в сезоне

Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах стал обладателем очередной награды.

25-летний египтянин был признан лучшим футболистом АПЛ в сезоне.

В этом сезоне Салах провел в АПЛ 35 матчей, в которых забил 31 гол и отдал 10 ассистов.

Читайте также: Салах стал игроком года в "Ливерпуле". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018

РФПЛ: Итоги сезона 2017/2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов