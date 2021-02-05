Салах - лучший футболист десятилетия в Африке по версии IFFHS

Теги мохамед салахсадио манерияд махрез

Салах - лучший футболист десятилетия в Африке по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших футболистов Африки за последнее десятилетие.

Первое место в рейтинге занял нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, представляющий Египет.

На второй строчке расположился ещё один игрок "красных" Садио Мане из Сенегала.

Замкнул топ-3 вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез, выступающий за сборную Алжира.

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