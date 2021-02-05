Салах - лучший футболист десятилетия в Африке по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала лучших футболистов Африки за последнее десятилетие.
Первое место в рейтинге занял нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, представляющий Египет.
На второй строчке расположился ещё один игрок "красных" Садио Мане из Сенегала.
Замкнул топ-3 вингер "Манчестер Сити" Рияд Махрез, выступающий за сборную Алжира.
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Египет
|3
|9
|2
|Уганда
|3
|4
|3
|Демократическая Республика Конго
|3
|3
|4
|Зимбабве
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Мадагаскар
|3
|7
|2
|Нигерия
|3
|6
|3
|Гвинея
|3
|4
|4
|Бурунди
|3
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Алжир
|3
|9
|2
|Сенегал
|3
|6
|3
|Кения
|3
|3
|4
|Танзания
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Марокко
|3
|9
|2
|Кот-д’Ивуар
|3
|6
|3
|Южно-Африканская Республика
|3
|3
|4
|Намибия
|3
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Мали
|3
|7
|2
|Тунис
|3
|3
|3
|Ангола
|3
|2
|4
|Мавритания
|3
|2
|Группа F
|М
|О
|1
|Гана
|3
|5
|2
|Камерун
|3
|5
|3
|Бенин
|3
|3
|4
|Гвинея-Бисау
|3
|1