Салах - лучший игрок "Ливерпуля" в апреле

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признан лучшим игроком команды по итогам апреля, сообщает официальный твиттер "красных".

26-летний египтянин стал победителем голосования среди болельщиков, опередив сенегальского вингера Садио Мане и английского хавбека Джордана Хендерсона.

В апреле Салах сыграл за "Ливерпуль" 6 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 3 ассиста.

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