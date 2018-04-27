Салах - лучший игрок недели в Лиге Чемпионов
Лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов признан египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах, сообщает официальный сайт УЕФА.
Египтянин занял первое место по результатам голосования среди болельщиков и получил 92 процента голосов. Вторым стал защитник "Реала" Марсело, набравший 8%.
Напомним, что в первом матче 1/2 финала Лиги Чемпионов против "Ромы" (5:2) 25-летний Салах забил два гола и отдал две результативные передачи.
Не пропустите: В сборную недели Лиги Европы вошли по пять игроков "Арсенала" и "Марселя". | http://soccernews.ru
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