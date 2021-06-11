Салах - лучший игрок сезона АПЛ по версии болельщиков

Фото твиттер Ассоциации профессиональных футболистов Англии

Ассоциация профессиональных футболистов Англии подвела итоги голосования болельщиков за лучшего игрока АПЛ в сезоне 2020/21.

Победителем стал нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах.

В минувшем розыгрыше Премьер-лиги египтянин забил 22 гола и сделал 5 ассистов в 37 матчах.

Ранее лучшим игроком сезона АПЛ по версии журналистов стал защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш, а по версии футболистов - хавбек "горожан" Кевин Де Брюйне.

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