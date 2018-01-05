Салах, Махрез и Кейн претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в декабре

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Салах, Махрез и Кейн претендуют на звание лучшего игрока АПЛ в декабре

Стал известен список претендентов на звание лучшего футболиста Премьер-лиги по итогам декабря.

В него вошли: Маркос Алонсо ("Челси"), Марко Арнаутович ("Вест Хэм"), Роберто Фирмино ("Ливерпуль"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Джесси Лингард ("Манчестер Юнайтед"), Рияд Махрез ("Лестер"), Николас Отаменди ("Манчестер Сити") и Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Стоит отметить, что больше всех очков по системе "гол+пас" набрали Кейн (8+0), Фирмино (6+2) и Салах (5+3).

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