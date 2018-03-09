Салах: "Манчестер Юнайтед" это единственный клуб из топ-6, которому я не забивал, и я надеюсь это исправить"

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Салах: "Манчестер Юнайтед" это единственный клуб из топ-6, которому я не забивал, и я надеюсь это исправить"
Египетский форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что хочет забить гол в ворота "Манчестер Юнайтед".

"В матче первого круга де Хеа совершил классный сейв, помешав мне отличиться. Можно долго анализировать игру де Хеа, но забить ему крайне сложно. "Манчестер Юнайтед" это единственный клуб из топ-6, которому я не забивал, и я надеюсь это исправить", - цитирует Салаха Sky Sports.

Ранее египтянин забивал "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма".

В этом сезоне 25-летний Салах забил 24 гола в 28 матчах АПЛ.

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