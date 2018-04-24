Салах, Мане, Фирмино против Де Росси и Джеко: "Ливерпуль" и "Рома" назвали составы

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Салах, Мане, Фирмино против Де Росси и Джеко: "Ливерпуль" и "Рома" назвали составы

Стали известны стартовые составы "Ливерпуля" и "Рома", которые сыграют в первом полуфинальном матче Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль": Кариус, Александер-Арнольд, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Хендерсон, Милнер, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Фирмино.

"Рома": Алисон, Флоренци, Манолас, Фасио, Жуан Жезус, Коларов, Де Росси, Найнгголан, Стротман, Ундер, Джеко.

Матч начнется в 21:45 мск.

Не пропустите: Одержимые финалом Лиги Чемпионов: "Ливерпуль" схлестнется с "Ромой" на "Энфилде". | http://soccernews.ru

комментарии
Пенс

ЖЕЛАЮ УДАЧИ САЛАХУ!!!!!

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