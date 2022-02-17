Салах, Мане и Фирмино забили 63% голов "Ливерпуля" в Лиге Чемпионов при Клоппе

Фото твиттер "Ливерпуля"

"Ливерпуль" под руководством Юргена Клоппа забил 114 мячей в Лиге Чемпионов.

Как сообщает Opta, 63 процента из этих голов в активе атакующего трио Мохамед Салах - Садио Мане - Роберто Фирмино.

Египтянин отличился 33 раза, сенегалец - 21 раз, бразилец - 18 раз.

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