Салах, Мане и Касильяс - в старте на матч "Ливерпуль" - "Порту"

Стало известно, кто сыграет в старте в матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Порту".

"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Салах, Мане, Фирмино.



"Порту": Касильяс, Макси Перейра, Филипе, Милитао, Алекс Теллес, Корона, Данилу, Оливер Торрес, Отавио, Марега, Соареш.

Матч "Ливерпуль" - "Порту" пройдет на "Энфилде" 9 апреля и начнется в 22:00 (мск). Ответная встреча состоится 17 апреля в Португалии.

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