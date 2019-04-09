Салах, Мане и Касильяс - в старте на матч "Ливерпуль" - "Порту"

Теги портуливерпуль

Салах, Мане и Касильяс - в старте на матч "Ливерпуль" - "Порту"

Стало известно, кто сыграет в старте в матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Порту".

"Ливерпуль": Алисон, Александер-Арнольд, Ловрен, ван Дейк, Милнер, Фабиньо, Хендерсон, Кейта, Салах, Мане, Фирмино. 

"Порту": Касильяс, Макси Перейра, Филипе, Милитао, Алекс Теллес, Корона, Данилу, Оливер Торрес, Отавио, Марега, Соареш.

Матч "Ливерпуль" - "Порту" пройдет на "Энфилде" 9 апреля и начнется в 22:00 (мск). Ответная встреча состоится 17 апреля в Португалии.

А еще: Сон, Кейн и Агуэро - в старте на матч "Тоттенхэм" - "Манчестер Сити" | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Балотелли могут дисквалифицировать до конца сезона

Балотелли могут дисквалифицировать до конца сезона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов