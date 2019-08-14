Салах, Мане и Ковачич в старте на матч за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" - "Челси"

Тренерские штабы "Ливерпуля" и "Челси" огласили стартовые составы на матч за Суперкубок УЕФА.

"Ливерпуль": Адриан, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Хендерсон, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане.

"Челси": Кепа, Аспиликуэта, Зума, Кристенсен, Эмерсон, Ковачич, Канте, Жоржиньо, Пулишич, Педро, Жиру.

Матч состоится сегодня, 14 августа, в Стамбуле. Начало - в 22:00 (мск).

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