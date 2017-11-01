Салах, Мане и Наби Кейта поспорят за звание игрока года в Африке

Стал известен список претендентов на звание лучшего футболиста Африки-2017, сообщает сайт конфедерации африканского футбола (CAF).

На награду претендуют полузащитники "Ливерпуля" египтянин Мохамед Салах и сенегалец Садио Мане, а также гвинейский полузащитник "РБ Лейпциг" Наби Кейта.

Стоит отметить, что в прошлом году лучшим игроком был признан хавбек "Лестера" Рияд Махрез, а Мане занял в голосовании третье место.

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