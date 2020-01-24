"Салах, Мане, Махрез": бывший шеф-скаут "Спартака" перечислил звёздных игроков, которые могли оказаться в клубе

Бывший шеф-скаут "Спартака" Александр Аверьянов утверждает, что в составе московской команды могли играть отдельные звёздные футболисты, однако клуб недоработал в вопросе их трансферов.

"Леона Бэйли из "Генка" могли взять, Юссуфа Поульсена из Дании, даже Салаха из "Базеля". У нас в кабинете был уголок, так называемая "стена плача", там вывешивали фотки тех, кого могли реально привезти, но не срослось. Причём именно наш клуб недоработал. Там, кроме вышеназванных, ещё Мане, Махрез, Кампль, Ингс, Морган Сансон, тот же Корреа", - сказал Аверьянов.

Сейчас Бэйли выступает за "Байер", Поульсен и Кампль - за "РБ Лейпциг", Салах и Мане - за "Ливерпуль", Махрез - за "Манчестер Сити", Ингс - за "Саутгемптон", Сансон - за "Марсель", Корреа - за "Атлетико".

"Спартак" по итогам 19 туров занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ.

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