Салах, Мбаппе и Левандовски вошли в сборную недели в Лиге Чемпионов
УЕФА опубликовал состав символической сборной 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает официальный Twitter УЕФА.
Самое большое представительство в составе получил ПСЖ - 3 игрока. Два футболиста представляют "Аякс", который проиграл "Валенсии" (0:1) и не сумел пробиться в плей-офф.
Полностью состав команды выглядит так:
Вратарь: Кейлор Навас (ПСЖ)
Защитники: Хуан Бернат (ПСЖ), Николас Тальяфико ("Аякс"), Ашраф Хакими ("Боруссия" Дортмунд)
Полузащитники: Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити"), Сон Хын Мин ("Тоттенхэм"), Хаким Зиеш ("Аякс"), Мохамед Салах ("Ливерпуль")
Нападающие: Эрлинг Холанн ("Ред Булл Зальцбург"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Килиан Мбаппе (ПСЖ).
Не пропустите: УЕФА назвал состав сборной недели в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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|Группа A
|М
|О
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|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
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|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
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|6
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|Группа D
|М
|О
|1
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|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
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|Русенборг
|6
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|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
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|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
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