Салах: "Меня шокировали результаты голосования за обладателя "Золотого мяча"
Фото твиттер "Ливерпуля"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах признался, что был неприятно удивлён, узнав результаты голосования за обладателя "Золотого мяча" по итогам 2021 года.
Напомним, что египтянин занял только седьмое место после Лионеля Месси, Роберта Левандовски, Жоржиньо, Карима Бензема, Нголо Канте и Криштиану Роналду.
"Меня шокировали результаты голосования. Я не так много могу сказать по этому поводу. Мало кто ждал увидеть меня на седьмом месте, но это произошло.
Я не верю в конспирологию и теории заговора. Просто многие страны далеки от футбола. Я не знаю, на чём основан их выбор", - цитирует Салаха Yallakora.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18