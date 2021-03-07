Салах может покинуть "Ливерпуль". У него конфликт с Клоппом



Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает AS.

По сведениям издания, у футболиста уже на протяжении нескольких месяцев существует конфликт с главным тренером команды Юргеном Клоппом. В недавнем матче чемпионата Англии с "Челси" (0:1) Салах открыто выразил недовольство своей заменой на 62-й минуте.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуется "Реал".

В нынешнем сезоне 28-летний Салах провел за "Ливерпуль" 37 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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