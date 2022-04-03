Салах может продлить контракт с "Ливерпулем"

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Салах может продлить контракт с "Ливерпулем"

Фото: твиттер Салаха\Автор неизвестен

Нападающий сборной Египта и "Ливерпуля" Мохамед Салах может принять предложение "красных" о продлении соглашения, сообщает издание Diario Sport.

По информации издания, руководство клуба предложило Салаху трехлетний контракт с зарплатой 500 тысяч евро в неделю.

Отмечается, что о подписании соглашение могут объявить уже в апреле. Нынешний контракт 29-летнего египтянина рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне 29-летний форвард сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 28 голов и сделал десять ассистов.

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