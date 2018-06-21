Салах может пропустить матч с Саудовской Аравией

Вингер сборной Египта Мохамед Салах может не сыграть в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

Как сообщают российские СМИ, лидер "фараонов" намерен досрочно покинуть расположение национальной команды из-за конфликта с федерацией футбола своей страны.

Напомним, что ранее Салах опровергал разногласия с федерацией.

Матч Саудовская Аравия - Египет, который не будет иметь турнирной мотивации, состоится 25 июня в 17:00 по московскому времени. | http://soccernews.ru