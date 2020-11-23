Салах может сегодня вернуться к тренировкам "Ливерпуля" после коронавируса

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Салах может сегодня вернуться к тренировкам "Ливерпуля" после коронавируса

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах, заразившийся коронавирусом в расположении сборной Египта, близок к возвращению в строй.

По словам наставника "красных" Юргена Клоппа, существует вероятность, что 28-летний футболист уже сегодня вернётся к тренировкам.

Немецкий тренер отметил, что последний тест нападающего на COVID-19 показал отрицательный результат.

В текущем сезоне Салах сыграл за "Ливерпуль" 13 матчей, забил 10 голов и сделал 1 ассист.

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