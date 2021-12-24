Салах может стать самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ по новому контракту с "Ливерпулем"
Фото: инстаграм Салаха/Автор неизвестен
"Ливерпуль" очень хочет подписать новое соглашение с египетским форвардом Мохамедом Салахом, сообщает ESPN.
По информации источника, не исключено, что "красные" будут вынуждены сделать из Салаха наиболее высокооплачиваемого футболиста английской премьер-лиги.
Отмечается, что впервые в английском футболе оклад игрока может составить более 500 тысяч фунтов в неделю.
Нынешний контракт Салаха с "Ливерпулем" рассчитан до лета 2023 года.
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|Бернли
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
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|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
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|Вест Хэм Юнайтед
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