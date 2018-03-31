Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах может установить рекорд, не покорившийся ни одному игроку за 120-летнюю историю чемпионата Англии.

Так, на сегодняшний день 25-летний игрок "красных" забил в текущем розыгрыше АПЛ уже 28 мячей - это больше, нежели имеют в своем активе " Бернли " (27), " Суонси " (25), " Хаддерсфилд " (25) и " Вест Бромвич " (24). Если египтянин завершит сезон в АПЛ, забив больше голов, нежели хотя бы два клуба, он побьет достижение сезона 1912/1913 годов, когда Дэвид МакЛин из "Шеффилд Уэнсдей" поражал ворота соперников чаще двух команд первенства.