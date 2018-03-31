Салах может установить рекорд, не покорившийся ни одному игроку за 120-летнюю историю чемпионата Англии

Теги ливерпульмохамед салах

Салах может установить рекорд, не покорившийся ни одному игроку за 120-летнюю историю чемпионата АнглииВингер "Ливерпуля" Мохамед Салах может установить рекорд, не покорившийся ни одному игроку за 120-летнюю историю чемпионата Англии.

Так, на сегодняшний день 25-летний игрок "красных" забил в текущем розыгрыше АПЛ уже 28 мячей - это больше, нежели имеют в своем активе "Бернли" (27), "Суонси" (25), "Хаддерсфилд" (25) и "Вест Бромвич" (24). Если египтянин завершит сезон в АПЛ, забив больше голов, нежели хотя бы два клуба, он побьет достижение сезона 1912/1913 годов, когда Дэвид МакЛин из "Шеффилд Уэнсдей" поражал ворота соперников чаще двух команд первенства.

Напомним, летом "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" проведут товарищеский матч. | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 30 81
2 Манчестер Юнайтед 31 68
3 Ливерпуль 32 66
4 Тоттенхэм 30 61
5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
7 Бернли 31 46
8 Лестер Сити 31 43
9 Эвертон 31 40
10 Борнмут 32 37
11 Уотфорд 32 37
12 Ньюкасл Юнайтед 31 35
13 Брайтон & Хоув Альбион 31 34
14 Вест Хэм Юнайтед 31 33
15 Суонси Сити 31 31
16 Хаддерсфилд Таун 32 31
17 Кристал Пэлас 32 30
18 Саутгемптон 31 28
19 Сток Сити 31 27
20 Вест Бромвич Альбион 32 20
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