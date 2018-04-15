Вингер "Ливерпуля" Мохамед Салах находится в поисках жилья в Мадриде, информирует goal.com со ссылкой на испанскую прессу.

Так, сообщается, что ближайшим летом лидер атак "красных" планирует сменить клубную прописку и перейти в "Реал", с которым его активно связывают слухи. Поэтому уже в ближайшее время египтянин рассчитывает обзавестись домом в столице Испании.

В нынешнем сезоне Салах забил 40 мячей и сделал 13 результативных передач в 45 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, в 2018-м году Салах забил больше голов, чем сыграл матчей. | soccernews.ru