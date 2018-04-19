Салах намерен установить рекорд АПЛ

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Салах намерен установить рекорд АПЛ
Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах заявил, что он хочет стать лучшим бомбардиром и рекордсменом Премьер-лиги, а также завоевать "Золотую бутсу".

"В последних матчах партнеры стали активнее помогать мне забивать голы. Я хочу завоевать "Золотую бутсу" и они поддерживают меня в этом. Впрочем для меня главное, что мои голы помогают команде.

У нас осталось всего четыре матча в Премьер-лиге и я намерен стать лучшим бомбардиром, а также побить рекорд АПЛ по числу голов за сезон", - приводит слова Салаха Sky Sports.

Стоит отметить, что рекордом по числу голов за сезон, при 38 матчах, совместно владеют Алан Ширер, Криштиану Роналду и Луис Суарес, забившие по 31 голу.

Что касается борьбы за "Золотую бутсу", то 25-летний Салах лидирует в общем зачете с 60 очками (30 голов). Впрочем ближайший преследователь - Лионель Месси ("Барселона") имеет всего на 1 гол или на 2 очка меньше.

Не пропустите: Стала известна реакция Клоппа, когда он впервые увидел игру Салаха. | http://soccernews.ru

комментарии
Троглодит

Вполне реальная цель. Но будет круче забить 34 и повторить рекорд для 42-матчевого сезона.

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