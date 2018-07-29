Салах нашел в США дом со своим портретом: опубликовано фото



Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах сфотографировался рядом с домом в Нью-Йорке, на котором изображен его портрет.

"Бетонные джунгли, где сбываются мечты", - написал египтянин в своем Инстаграме.

Напомним, что Салах вместе с "Ливерпулем" в данный момент проходит предсезонный сбор в США и участвует в Международном кубке чемпионов.

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