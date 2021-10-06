Салах назвал "Ливерпулю" финансовые требования по новому контракту

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Салах назвал "Ливерпулю" финансовые требования по новому контракту

Фото: инстаграм Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах готов продлить контракт с клубом, но хочет существенного повышения зарплаты, сообщает The Independent.

По сведениям источника, футболист требует от 18 до 23 миллионов евро в год, хотя сейчас он получает около 12 миллионов в год.

В нынешнем сезоне 29-летний Салах провел за "Ливерпуль" девять матчей во всех турнирах, забил девять голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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