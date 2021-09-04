Салах назвал "Ливерпулю" свои требования по зарплате

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Салах назвал "Ливерпулю" свои требования по зарплате

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Стало известно, сколько хочет зарабатывать нападающий Мохамед Салах по условиям нового контракта с "Ливерпулем".

По информации Mirror, финансовые требования звёздного футболиста - 30,3 миллиона евро в год. Сейчас он зарабатывает в два раза меньше.

Действующее соглашение между египтянином и "красными" истекает по окончании сезона 2022/23.

29-летний Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года, сыграл 206 матчей, забил 127 голов и сделал 49 ассистов.

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