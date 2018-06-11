Вингер сборной Египта Мохамед Салах назвал своих кумиров в футболе.

"Моими кумирами были Роналдо, Зидан и Тотти. Я чувствовал, что они - уникальны. Есть много легендарных футболистов, но то, как играли эти трое... Это было что-то невероятное. У каждого из них был свой стиль. Роналдо с его бомбардирскими способностями и любовью к футболу. Зидан был волшебным... Тотти обладал уникальной техникой и видением поля", - приводит слова 25-летнего игрока Get Football News France.

Напомним, Кадыров рассказал, как в Грозном встречали Салаха. | soccernews.ru