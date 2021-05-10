Салах не перейдет в "Челси"

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Салах не перейдет в "Челси"

Фото: инстаграм Мохамеда Салаха/Автор неизвестен

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не перейдет в лондонский "Челси", сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство мерсисайдцев не планирует продавать футболиста конкуренту. Ранее сообщалось, что интерес к форварду проявляет "Реал".

В нынешнем сезоне 28-летний Салах провел за "Ливерпуль" 47 матчей во всех турнирах, забил 29 голов и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: Салах установил клубный рекорд "Ливерпуля". | http://soccernews.ru
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