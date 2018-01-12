Салах: "Не собираюсь комментировать слухи обо мне"

Египетский нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах не стал комментировать информацию о том, что им интересуется мадридский "Реал".

"В последнее время появилось много слухов, которые являются ложью, и комментариев по ним не будет", - написал Салах в своем твиттере.

В этом сезоне 25-летний Салах провел за "Ливерпуль" 29 матчей во всех турнирах и забил 23 гола.

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