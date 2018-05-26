Салах не соблюдает Рамадан перед финалом ЛЧ

Теги мохамед салахливерпуль

Салах не соблюдает Рамадан перед финалом ЛЧФорвард "Ливерпуля" Мохамед Салах не соблюдает Рамадан накануне финальной встречи Лиги Чемпионов.

Об этом заявил физиотерапевт клуба Рубен Понс. 

"Когда мы были на сборах в Марбелье, Салах придерживался поста. Но в пятницу перед игрой и в день матча он не будет делать этого, так что пост не повлияет на него", – заявил Понс.

Мусульманский священный месяц Рамадан длится 29 дней и в этом году заканчивается 14 июня. По традиции, весь срок поста нельзя пить и есть в дневное время суток.

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