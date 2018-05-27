Салах не сыграет на Чемпионате Мира

5 Теги мохамед салахегипетливерпульреал мадрид

Салах не сыграет на Чемпионате МираВингер сборной Египта Мохамед Салах не сыграет на предстоящем Чемпионате Мира в России, информирует goal.com.

По сведениям источника, травма плеча, полученная игроком "Ливерпуля" во вчерашнем финальном матче Лиги Чемпионов против мадридского "Реала", вывела его из строя на срок около двух месяцев.

Соперниками сборной Египта по групповому этапу ЧМ будут национальные команды России, Уругвая и Саудовской Аравии.

Напомним, Рамос пожелал здоровью Салаху. | soccernews.ru

комментарии
Зенден

рамосу молиться нужно притом на коленях и при всех, может и уцелеет этот гандончик.

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Димон

та угомонись ты уже, сам придумал, что это специально сделано и теперь срёшь на каждом шагу

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Зенден

А что тут придумывать? Все видно и так. Прихватывание башки и мучения на лице рамоса.

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...

Угомонись. Я тоже Реал не люблю, но ты просто гандон.

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Зенден

взаимно лошок дешевый)

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