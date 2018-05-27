Салах не сыграет на Чемпионате Мира
Вингер сборной Египта Мохамед Салах не сыграет на предстоящем Чемпионате Мира в России, информирует goal.com.
По сведениям источника, травма плеча, полученная игроком "Ливерпуля" во вчерашнем финальном матче Лиги Чемпионов против мадридского "Реала", вывела его из строя на срок около двух месяцев.
Соперниками сборной Египта по групповому этапу ЧМ будут национальные команды России, Уругвая и Саудовской Аравии.
Напомним, Рамос пожелал здоровью Салаху. | soccernews.ru
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