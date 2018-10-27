Салах не забивал только двум клубам АПЛ

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Салах не забивал только двум клубам АПЛ

Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах забил гол в игре против "Кардиффа".

Как сообщает Gracenote Live, "Кардифф" стал 18-м клубом АПЛ, которому забивал египтянин. Салах не забивал только в ворота "Манчестер Юнайтед" и "Суонси".

В текущем сезоне на счету Салаха 7 голов и два ассиста в 13 матчах.

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