Салах: "Невероятно, что я представляю Египет на подобном уровне"

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах после победного финального матча Лиги чемпионов (2:0) прокомментировал встречу. Об этом сообщает BBC.

Футболист забил первый гол в этом матче, реализовав пенальти.

"Сейчас все очень счастливы. Я был рад участвовать во втором финале Лиги чемпионов подряд. Сегодня все выкладывались на полную. Вся команды выглядела невероятно. ВАР? мне нравится эта система.

Ради своей карьеры я многим пожертвовал. Невероятно, что я представляю Египет на подобном уровне", - сказал игрок.

Напомним, что Салах - автор третьего самого быстрого мяча в финалах Лиги чемпионов.

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