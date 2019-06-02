Салах: "Невероятно, что я представляю Египет на подобном уровне"
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах после победного финального матча Лиги чемпионов (2:0) прокомментировал встречу. Об этом сообщает BBC.
Футболист забил первый гол в этом матче, реализовав пенальти.
"Сейчас все очень счастливы. Я был рад участвовать во втором финале Лиги чемпионов подряд. Сегодня все выкладывались на полную. Вся команды выглядела невероятно. ВАР? мне нравится эта система.
Ради своей карьеры я многим пожертвовал. Невероятно, что я представляю Египет на подобном уровне", - сказал игрок.
Напомним, что Салах - автор третьего самого быстрого мяча в финалах Лиги чемпионов.
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