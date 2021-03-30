Салах - о будущем в "Ливерпуле": "Это зависит не от меня"

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Салах - о будущем в "Ливерпуле": "Это зависит не от меня"

Фото твиттер Мохамеда Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отказался давать конкретный ответ на вопрос о своём будущем в мерсисайдском клубе.

"Останусь ли я в "Ливерпуле"? Это зависит не от меня. Посмотрим, что будет дальше, но пока я не хочу говорить об этом", - цитирует египтянина Goal.com.

Контракт 28-летнего футболиста с "красными" рассчитан до июня 2023 года.

В текущем сезоне Салах сыграл за "Ливерпуль" 40 матчей, забил 25 голов и сделал 4 ассиста.

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